Stroncata da un malore improvviso durante una passeggiata, Elmas piange Giuliana Vacca: “Esempio di vita e coraggio”

È morta all’improvviso durante una passeggiata a pochi metri da casa sua, in via del Pino Solitario a Elmas. Così è morta Giuliana vacca, 76 anni, tra le più attive rappresentanti della Consulta delle donne del paese. Era attesa proprio dalle sue amiche nella sede, ieri sera, ma non è mai arrivata: “Ti stavamo aspettando in sede per cominciare la consueta riunione del giovedì. La tua morte inattesa e rapida ci ha lasciate senza parole e con un grande vuoto dentro. Sei stata un grande esempio di vita e coraggio. Sei andata via all’improvviso e dovremo rassegnarci al fatto che non ti rivedremo più ma ti ricorderemo sempre per il tuo spirito vivace. La tua presenza mancherà a tutte noi”. Giuliana Vacca, vedova da qualche anno, lascia parenti a Elmas e a Cagliari. I soccorsi, purtroppo, si sono rivelati inutili, il suo cuore non ha più ripreso a battere.

Già fissato il funerale, sabato 19 ottobre alle 10:30 nella chiesa di San Sebastiano a Elmas: “Ti ricorderemo sempre con gioia”, questo l’ultimo, toccante messaggio delle tante amiche della settantaseienne, molto attiva nel settore sociale e culturale di Elmas.