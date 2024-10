Via le transenne: dopo 15 anni riapre via dei Genovesi, ora i lavori alle mura della torre dell’Elefante

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo quindici anni, un tempo incredibilmente infinito, riapre il varco dei Genovesi, a Cagliari, che collega la zona storica del ghetto con Buoncammino e parte delle mura della città tornano al loro splendore dopo la messa in sicurezza. Sono stati completati gli interventi in via Don Bosco e in via Cammino Nuovo. La pioggia dei giorni scorsi ha rallentato l’asciugatura del cemento in via dei Genovesi, ma da ieri sono state rimosse le transenne, ormai presenti da troppo tempo in un punto strategico del quartiere Castello. “L’obiettivo – ha commentato l’assessore alla mobilità, infrastrutturazione urbana e gestione uffici comunali, Yuri Marcialis – è restituire alla città un patrimonio identitario di grande valore, finalmente liberato dalle transenne che ne oscuravano la bellezza. Ripristinare decoro e sicurezza alle nostre mura storiche non è solo un dovere, ma un atto d’amore verso la città”. Entro pochi giorni, inizieranno i lavori sulle mura adiacenti alla Torre dell’Elefante. “Anche in questo caso – ha aggiunto l’assessore Marcialis – ci impegneremo affinché i lavori vengano completati nel minor tempo possibile. Questo è solo l’inizio di un percorso più ampio volto a valorizzare il nostro patrimonio e a migliorare la vivibilità della città. Siamo consapevoli della situazione attuale e delle problematiche presenti in molti quartieri, e contiamo di risolvere numerose criticità. Le risorse, non solo economiche, sono limitate, ma stiamo predisponendo un programma di interventi che ci permetterà di raggiungere gli obiettivi nei prossimi cinque anni. Alcuni lavori potranno essere realizzati rapidamente, mentre altri richiederanno tempi più lunghi”