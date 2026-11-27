I negozi non alimentari di Cagliari sono sempre meno, ridotti ormai al lumicino. A puntare l’attenzione sulla progressiva scomparsa del commercio tradizionale è Valentina, blogger cagliaritana di Passaparola, che ha realizzato un video mostrando alcuni degli ultimi negozi non food ancora presenti in città, accompagnandolo con una riflessione sul futuro delle attività commerciali storiche.

Tra le zone più emblematiche c’è il Corso Vittorio Emanuele, un tempo caratterizzato da un’offerta commerciale varia e oggi profondamente trasformato. La pedonalizzazione e la crescente richiesta di spazi per la ristorazione hanno cambiato il volto della strada. Una metamorfosi accelerata soprattutto durante e dopo il Covid, quando le richieste di dehors hanno portato alla diffusione dei tavolini all’aperto, modificando ulteriormente gli equilibri commerciali.

Dopo gli artigiani, ora sembrano arrendersi anche i commercianti. Valentina richiama quanto accaduto in via Arquer, diventata una sorta di strada degli artigiani grazie all’apertura di botteghe e laboratori che hanno riportato vita nella zona, anche attraverso eventi molto partecipati.

Un’esperienza che ha dimostrato quanto sia ancora forte il desiderio di conservare un elemento identitario della Cagliari di un tempo: l’artigianato. L’auspicio è che l’intera via possa continuare ad animarsi con artisti e artigiani e che questo modello possa estendersi anche ad altre strade della Marina.

Ma intanto c’è un’altra anima cittadina che rischia di perdersi: il commercio non alimentare. La blogger sottolinea una distinzione: a Cagliari il piccolo commercio continua a esistere e anzi cresce, ma non è più quello di un tempo. «Non parla la nostra lingua», è la considerazione amara, riferita alla progressiva scomparsa delle attività commerciali tradizionali, sostituite da un’offerta diversa.

Una trasformazione che apre una domanda sul futuro del centro storico e sulla possibilità di mantenere un equilibrio tra ristorazione, turismo e negozi non food, salvaguardando anche le attività che per generazioni hanno caratterizzato il volto commerciale della città.