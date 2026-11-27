Emergono nuovi elementi sul caso di Emanuela Orlandi, scomparsa a 15 anni il 22 giugno del 1983 e di cui non si sono mai avute notizie in tutti questi anni.

Come rivelato da “Chi l’ha visto?”: Sarebbe quella di Claudio Martufi, ex agente SISDE e uno dei primi a entrare in casa di Emanuela Orlandi, la voce del telefonista anonimo individuata dal RIS dei Carabinieri di Roma.

“Molto grave se confermato che telefonista era uomo dello il commento a “Chi l’ha visto?” del fratello di Emanuela, Pietro Orlandi. “Non ricordo il nome, ma è possibile sia venuto a casa nostra in quei giorni”.

Martufi era stato ascoltato lo scorso anno in Senato e aveva chiesto e ottenuto che la testimonianza si svolgesse in forma segreta. Sempre come riportato dal programma Rai e secondo le fonti esaminate dalla redazione, la cassetta con la registrazione sarebbe stata ritrovata nel lontano 2004 durante una perquisizione a casa di Mario Meneguzzi, zio di Emanuela, morto da più di 10 anni.

Molto cauto il legale della famiglia Orlandi, Laura Sgrò: “Lo apprendiamo da fonti giornalistiche, aspettiamo di averne conferme e di capire quali siano i passaggi che ha fatto la procura per arrivare all’identificazione”, le sue parole all’ ANSA. “Diciamo che vogliamo capire, con la cautela necessaria, la genesi di questa indagine. Ci spiace, tuttavia, di apprendere informazioni così delicate in questa maniera, anche nell’interesse delle persone eventualmente identificate”.