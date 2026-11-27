Udienza fissata per il 21 dicembre in Cassazione per Igor Sollai, condannato all’ergastolo per l’omicidio della moglie Francesca Deidda e l’occultamento del cadavere. La Suprema Corte sarà chiamata a esaminare il ricorso presentato dai difensori Carlo Demurtas e Laura Pirarba contro la sentenza della Corte d’Assise d’appello di Cagliari, che aveva confermato la condanna al carcere a vita.

Al centro dell’impugnazione ci sono le aggravanti della premeditazione e della minorata difesa, rimaste nella sentenza della Corte d’Assise d’appello di Cagliari, e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche legate alla condotta processuale dell’imputato.

La sentenza d’appello, pronunciata a marzo, aveva confermato l’ergastolo e l’isolamento diurno, escludendo però l’aggravante della crudeltà, come richiesto dalla difesa. I giudici avevano inoltre accolto la richiesta di escludere dal risarcimento gli zii della vittima, confermando le statuizioni civili in favore del fratello Andrea Deidda.

“Abbiamo chiesto la trattazione orale del procedimento, anche in considerazione della delicatezza e della rilevanza delle questioni, che impone la presenza in aula per sostenere la fondatezza del ricorso”, spiegano a Casteddu online i legali Demurtas e Pirarba, che in appello avevano già ottenuto l’esclusione dell’aggravante della crudeltà e delle parti civili diverse dal fratello Andrea Deidda.

Francesca Deidda, scomparsa da San Sperate nel maggio 2024, era stata ritrovata senza vita mesi dopo all’interno di un borsone, nascosto tra la vegetazione lungo la vecchia Orientale Sarda. A denunciarne la scomparsa erano stati il fratello e alcune colleghe. Per il suo omicidio il marito è stato condannato in primo grado e in appello all’ergastolo. Ora la parola passa alla Cassazione, chiamata a pronunciarsi sui motivi del ricorso.