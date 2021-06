Cagliari, migliaia di sacchetti in tutte le aree cani della città: “Speriamo che nessuno li rubi”

Migliaia di sacchetti per raccogliere gli escrementi dei cani, posizionati all’interno delle trenta aree destinate agli amici a quattro zampe sparse a Cagliari. Tutto gratis, grazie alla collaborazione tra Comune a Taxi Zoo. Ogni giorno, la società che si occupa di animali rifornirà le colonnine presenti oltre i recinti dei parchi e dei rioni cittadini. Il via già dalla giornata odierna: “Abbiamo creato questa partnership con Taxi Zoo, speriamo che nessuno rubi le bustine come capita spesso, anche questo contenitore rifornito ieri sera”, spiega il sindaco Paolo Truzzu, indicando la colonnina all’interno del parco di via dei Donoratico, “è già vuota. Chiedo ai cittadini di avere maggiore attenzione e rispetto per le cose pubbliche, con questa mossa miglioriamo la qualità delle aree cani e garantiamo maggior decoro alla città”. Un progetto che risale a quando c’era ancora, alla guida del settore della Cultura, l’ex assessora Paola Piroddi. Lo ricorda l’assessore comunale alle Attività produttive Alessandro Sorgia: “Spesso non si trovano bustine monouso per le deiezioni, anche perchè qualche buontempone fa di tutto perchè la città possa avere problemi”.

Alessandro Guarracino, assessore all’Ambiente: “Un progetto importante, quello dei sacchetti da utilizzare per raccogliere le deiezioni dei cani, che si inquadra in un progetto più ampio volto a tenere alta la sensibilità di tutti sul decoro cittadino. Le aree cani sono fondamentali, i padroni possono portarli senza più l’alibi di mancanza di aree attrezzate, che si traduce nel trovare i marciapiedi sporchi”. D’accordo anche la presidente della commissione Cultura, Enrica Anedda: “È una nuova collaborazione tra il pubblico e il privato che non può che crescere anche attraverso l’impegno delle associazioni”.