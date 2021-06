Cagliari, 81enne investito da un’auto in via Amat: è grave

Incidente stradale questa mattina in pieno centro.

Una Kia Venga condotta da una 51enne residente a Cagliari, nel transitare nella via Amat diretta verso la via Pessina, arrivata all’altezza del civico 3, ha colpito un pedone di 81anni residente anch’esso a Cagliari. Dopo l’urto l’anziano è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu in codice rosso.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge e accertare l’esatta dinamica dell’incidente.