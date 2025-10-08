Cagliari, tentano di rubare il cellulare a un giovane minacciandolo con un coltello: salvo grazie anche all’intervento delle guardie particolari giurate che hanno prestato soccorso al ragazzo e collaborato con le forze dell’ordine per catturare i malviventi. La notizia, data in esclusiva da Casteddu Online, racconta il grave episodio avvenuto il 14 settembre: due giorni fa, le guardie, che si sono distinte, sono state ricevute dal Questore di Cagliari.Un grave fatto di cronaca, uno dei tanti accaduti soprattutto in questi ultimi mesi e che mette in evidenza la percezione di una sicurezza che vien sempre più a mancare e la conferma dell’importanza della sinergia di forze tra pubblico e privato.Un ruolo spesso sottovalutato quelle delle guardie e che, invece, svolgono azioni fondamentali per la società: devono vigilare, generalmente, spazi comuni, come edifici, ospedali e, spesso, non esitano a mettere a repentaglio anche la loro vita per quella degli altri. Un riconoscimento, quindi, quello consegnato dal Questore di Cagliari Rosanna Lavezzaro che gratifica una intera categoria di lavoratori.I fatti: il prestigioso riconoscimento è stato consegnato alle guardie particolari giurate Sicuritalia Antonio Sanna e Mario Buccola, presente all’incontro avvenuto in Questura anche l’amministratore delegato di Sicuritalia Spa, Luigi Ferrara.Gli elogi formali, accompagnati da un premio in denaro donato dall’azieda, sono stati assegnati alle due guardie che si sono distinte per l’elevato senso del dovere, la prontezza d’intervento e la ferma determinazione dimostrati lo scorso 14 settembre presso la stazione ARST di Piazza Matteotti a Cagliari. In quell’occasione Sanna e Buccola si sono prodigati, con tempestività e lucidità operative, nel prestare soccorso a una persona vittima di rapina e aggressione, assicurandone la sicurezza e richiedendo l’immediato intervento dei soccorsi sanitari e delle forze dell’ordine.Nonostante la situazione di potenziale pericolo e la presenza minacciosa degli aggressori, le guardie hanno manatenuto un atteggiamento saldo e professionale, tutelando l’incolumità delle persone presenti e contribuendo consenso civico esemplare al buon esito delle operazioni di polizia. L’intervento di Sanna e Buccola, si legge nella motivazione, rappresenta un esempio di encomiabile dedizione al servizio, di coraggio e di alto spirito di collaborazione con le forze dell’ordine.All’evento hanno partecipato Gabriele Dispenza capo area operativo Centro-Sud di Sicuritalia, e Dino Marras, responsabile della filiale di Cagliari di Sicuritalia.