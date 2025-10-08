Cagliari, via Dolcetta senza illuminazione e alla mercé di delinquenti e prostitute: il caso finisce in consiglio comunale. “Sanare l’anomalia amministrativa e acquisire Via Dolcetta al patrimonio comunale”: la richiesta è stata avanzata dal consigliere Edoardo Tocco per portare all’attenzione la grave ed annosa problematica di sicurezza pubblica e decoro urbano.È un importante raccordo tra Viale Elmas e Viale Monastir, è storicamente e cronicamente priva di pubblica illuminazione. Questa situazione è particolarmente critica dato che l’area ospita una significativa concentrazione di attività commerciali e registra un’elevata frequenza veicolare e pedonale durante tutto il giorno.

“La mancanza di visibilità notturna ha creato un ambiente di grave imbarazzo e insicurezza per i commercianti (regolari contribuenti TARI, TASI, ecc.) , favorendo “frequentazioni serali poco edificanti” e compromettendo la sicurezza pubblica e la reputazione commerciale della zona” spiega Tocco.

“Il problema, come appurato nell’atto, è di natura amministrativa: Via Dolcetta non risulta inserita nel patrimonio stradale del Comune di Cagliari, non essendo stata formalmente acquisita (o ceduta) dal proprietario originario”.

L’interrogazione presentata chiede un intervento urgente anche per

installare un sistema di illuminazione pubblico, efficiente e sicuro per restituire sicurezza e decoro all’area.

“Ritengo che questa vicenda, che penalizza cittadini ed imprese da anni a causa di una lacuna burocratica, meriti attenzione”.