È un importante raccordo tra Viale Elmas e Viale Monastir, è storicamente e cronicamente priva di pubblica illuminazione. Questa situazione è particolarmente critica dato che l’area ospita una significativa concentrazione di attività commerciali e registra un’elevata frequenza veicolare e pedonale durante tutto il giorno.
“La mancanza di visibilità notturna ha creato un ambiente di grave imbarazzo e insicurezza per i commercianti (regolari contribuenti TARI, TASI, ecc.) , favorendo “frequentazioni serali poco edificanti” e compromettendo la sicurezza pubblica e la reputazione commerciale della zona” spiega Tocco.
“Il problema, come appurato nell’atto, è di natura amministrativa: Via Dolcetta non risulta inserita nel patrimonio stradale del Comune di Cagliari, non essendo stata formalmente acquisita (o ceduta) dal proprietario originario”.
L’interrogazione presentata chiede un intervento urgente anche per
installare un sistema di illuminazione pubblico, efficiente e sicuro per restituire sicurezza e decoro all’area.
“Ritengo che questa vicenda, che penalizza cittadini ed imprese da anni a causa di una lacuna burocratica, meriti attenzione”.