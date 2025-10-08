Pirri, aperta la macchina di un medico e rubate due borse piene di farmaci da destinare agli armadietti sguarniti delle guardie mediche: “Considerata la gravità del danno e l’importanza, chiedo a chiunque abbia delle telecamere nella zona di contattarmi privatamente”. L’appello viene lanciato direttamente sui social da Marina Carai che spiega: “All’angolo tra queste due vie è stata aperta una macchina e sono state rubate due borse contenenti varie attrezzature da medico e vari farmaci e ricettari. Il materiale contenuto nelle borse era stato acquistato a spese del medico per offrire un degno servizio pubblico presso le Guardie Mediche e serviva per ovviare alla forte carenza di farmaci del nostro SSN”.

Il furto è avvenuto due notti fa tra via Colleoni e via Giovanni Acuto e dimostra, ancora una volta, le azioni messe a segno ai danni delle vetture in sosta che vengono costantemente violate dai ladri.