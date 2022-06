Cagliari, lascia il figlio di 5 anni a casa ed esce: 43enne arrivata dall’Ucraina nei guai

La donna, da poco in Italia, è stata denunciata per abbandono di minore. A dare l’allarme i passanti, impauriti dalle urla del piccolo. I militari hanno trovato, per strada e non in casa, il fratello di 19 anni: la porta è stata sfondata dai pompieri