Crolla il tetto, operaio 59enne travolto dalle balle di fieno a Sanluri: è gravissimo

Gravissimo incidente sul lavoro in un’azienda agricola di Sanluri. Un uomo di 59 anni è stato travolto da un carico di balle di fieno ed è stato trasportato, in codice rosso e con l’elisoccorso, all’ospedale Brotzu. Il malcapitato si trovava sotto un tetto in eternit, che è crollato, utilizzato per fare arrivare le balle in un’area coperta. Solo pochi danni, per miracolo, per un altro operaio di 45 anni, anche lui travolto dal crollo.

Sul luogo sono arrivati i carabinieri della stazione di Sanluri e quelli del nucleo operativo della compagnia cittadina, per indagare sulle dinamiche che hanno portato al gravissimo incidente sul lavoro. I militari stanno cercando di capire come siano andate realmente le cose, con un sopralluogo accurato in tutta l’azienda agricola.