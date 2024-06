Cagliari, la tomba di Gigi Riva è completa: ecco la lapide con foto e dedica di Rombo di Tuono

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La tomba di Gigi Riva nel cimitero monumentale di Bonaria, destinata a diventare un vero e proprio monumento, a cinque mesi esatti dalla sua morte è finalmente completa. È arrivata la lapide con la foto di Rombo di Tuono e una sua frase-dedica speciale al popolo sardo: “La Sardegna mi ha dato affetto e continua a darmene, la gente mi è vicino come se ancora andassi in campo e questa per me è una cosa che non ha prezzo”. A svelarla sui social è uno dei figli dell’eterno “numero 11” e eroe dell’unico scudetto del Cagliari, Mauro Riva: “Finalmente ce l’abbiamo fatta. Ciao papà!”.

Per i tanti tifosi-pellegrini che ancora oggi, ogni giorno, vanno a rendere omaggio a Riva, sarà sicuramente un modo per sentirsi ancora più vicini al mito.