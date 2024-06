Pula, 30enne arrestato dai carabinieri per spaccio di droga

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nel corso della serata di ieri i carabinieri di Pula hanno tratto in arresto un uomo di 30 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arrestato, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato colto in flagranza di reato in via Brigata Sassari.

I militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato l’uomo che alla loro vista ha cercato di dileguarsi frettolosamente. Questo comportamento li ha insospettiti tanto da spingerli a bloccarlo per verificare come mai avesse tanta fretta. Durante la perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di tre involucri di cellophane contenenti cocaina per un totale di 1,5 grammi, oltre a 182 euro in banconote e monete di vario taglio.

La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione, dove sono stati rinvenuti ulteriori soldi in banconote di vario taglio, oltre 20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Tutto il materiale è stato sequestrato.