Cagliari, la Nautical Rescue Dogs in piazza Giovanni XXIII con tante sorprese per i bambini

LA NAUTICAL RESCUE DOGS VI ASPETTA IN PIAZZA GIOVANNI E IN PIAZZA DEL CARMINE A CAGLIARI CON TANTE SORPRESE PER I BAMBINI E NON SOLO, PER TUTTO IL PERIODO NATALIZIO.

La Nautical Rescue Dogs associazione di volontariato di unità cinofile da soccorso in mare con brevetti operativi S.N.S. presidente Silvia Sorrentino. La N.R.D. è riconosciuta a livello nazionale, a oggi ci sono 10 unità cinofile con diverse razze di cani dal terranova, Labrador, golden, rottweiler, pastore tedesco e infine l’ Alaskan malamute, che svolgono un lavoro eccellente di salvataggio in mare nelle nostre spiagge.

“Questo Dicembre avremo tanti appuntamenti che rallegreranno soprattutto i bambini. Dal 5 dicembre fino a Natale, ogni domenica dalle 9.00 alle 14.00:

Domani siamo in Piazza Giovanni, il 12 siamo in Piazza del Carmine, il 19 in Piazza Giovanni dove ci sarà Babbo Natale, Mamma Natale e i loro aiutanti, gli elfi, ci sarà la slitta trainata dalle renne di Babbo Natale Rudolf e Cometa e i bambini, ma non solo, potranno fare una foto e ritirarla sul momento donando una piccola offerta. Venderemo i nostri calendari dove i protagonisti saranno i nostri bau eroi,. Tutto il ricavato andrà all’associazione per l’acquisto di materiale e attrezzature per il soccorso. Verranno distribuiti dei piccoli pensierini a tutti i bambini, e infine, saranno presenti anche i nostri colleghi a 4 zampe per farsi coccolare e far conoscere il nostro lavoro.

Invece l’ 8 siamo in via Portogallo a Quartu sotto i portici, tutto il giorno.

Vi aspettiamo.