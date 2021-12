Sardegna, neve e gelate in arrivo anche a basse quote: domenica da lupi, sos della Protezione Civile. La protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per neve e gelate a patire dalle 12.00 di domani 5 DICEMBRE fino a alle 12.00 di lunedì 6 DICEMBRe. La neve e le gelate sono previste anche a quote inferiori a 600 metri. Si raccomanda dunque la massima attenzione anche per la possibilità di ghiaccio nelle strade.