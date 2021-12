Cagliari, la guerra di Truzzu alla malamovida: mai più consumo di alcol in strada

Mai più consumo di alcol nei luoghi all’aperto. Eccetto ovviamente per le aree autorizzate di bar e ristoranti). E’ la strategia del sindaco Truzzu per debellare il fenomeno della malamovida che da anni turba il sonno dei residenti di Marina è Stampace. Col nuovo regolamento sulla sicurezza, votato dalla giunta Truzzu e in attesa del via libera del consiglio comunale, sarà vietato cedere a qualunque titolo bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di 18 anni. E’ vietato consumare e/o detenere in luogo pubblico, al fine del consumo, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, indipendentemente dal tipo di contenitore utilizzato (con esclusione del consumo effettuato presso gli spazi concessi agli esercizi di somministrazione. Vietato anche l’abbandono di bottiglie, lattine, bicchieri di qualsiasi materiale e/o contenitori di qualsiasi genere. I trasgressori rischiano 300 euro di sanzione e l’allontamento.