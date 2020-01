Cagliari, la disperazione dei 19 lavoratori licenziati del Brico: “Vogliamo garanzie sul nostro futuro”

Il Brico di Pirri, dopo ventisei anni, chiude. La decisione dell’azienda è già stata comunicata ai diciannove lavoratori: dal primo marzo tutti a casa. E loro, insieme al sindacato Usb, sono pronti a manifestare fuori dalla Città Mercato per chiedere “garanzie sul futuro”. Ecco perché, giovedì 16 gennaio, i dipendenti daranno vita a un presidio che si preannuncia molto infuocato: “I lavoratori Brico Center Italia sono prossimi ad essere messi in esubero dall’azienda che ha deciso di chiudere, senza reimpiegare in Sardegna i lavoratori, proponendo qualche piccolo incentivo e trasferimenti nella penisola”.

“La manifestazione è indetta per chiedere maggiori garanzie sul futuro occupazionale e sensibilizzare la clientela sulla vertenza”.