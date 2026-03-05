A Cagliari iniziano a farsi sentire i primi effetti delle tensioni internazionali legate alla guerra in Iran, e a pagarne il prezzo, almeno per ora, sono soprattutto gli automobilisti. In diversi distributori della città il costo dei carburanti ha registrato un nuovo aumento, con la benzina che in alcuni casi si avvicina sempre di più alla soglia dei due euro al litro.

La fotografia scattata in un distributore cittadino mostra chiaramente il rincaro: il diesel supera i 2,02 euro al litro, il diesel plus arriva a 2,12 euro, mentre la benzina “super” sfiora 1,92 euro. Numeri che fino a poche settimane fa sembravano lontani e che invece stanno rapidamente diventando la nuova normalità.

L’impennata dei prezzi è legata soprattutto all’instabilità internazionale e alle tensioni nel Medio Oriente. La guerra in Iran sta infatti creando forti preoccupazioni sui mercati energetici globali, con il timore di possibili ripercussioni sulle rotte petrolifere e sulla produzione. Basta questa incertezza per far salire rapidamente le quotazioni del greggio e, di conseguenza, i prezzi alla pompa.

Per i consumatori cagliaritani l’aumento si traduce in una spesa sempre più pesante per gli spostamenti quotidiani. Molti automobilisti raccontano di aver notato il rincaro nel giro di pochi giorni, con aumenti progressivi che stanno incidendo soprattutto su chi utilizza l’auto per lavoro.

Le preoccupazioni non riguardano solo i cittadini. Anche imprese e trasportatori temono che il nuovo aumento dei carburanti possa avere effetti a catena su tutta l’economia locale. Il rischio è che il rincaro del gasolio faccia crescere i costi della logistica e dei trasporti, con possibili conseguenze sui prezzi finali di molti prodotti.

In Sardegna il tema è particolarmente sensibile: l’isola dipende quasi totalmente dal trasporto su gomma per la distribuzione delle merci e ogni oscillazione del costo dei carburanti si riflette rapidamente su tutta la filiera.