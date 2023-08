Cagliari, Joe Perrino stabile ma in gravi condizioni: il cantante ha superato un intervento alla testa

Ha superato un delicato intervento neurochirurgo, Joe Perrino, il cantante cagliaritano 58enne vittima, ieri, di un grave incidente in viale Trieste. Perrino, in sella alla sua moto Triumph, è caduto sull’asfalto dopo avere urtato un’altra macchina. Portato in condizioni disperate al Brotzu, nella notte è finito sotto i ferri: stando a quanto trapela, i medici sono intervenuti per un grosso ematoma alla testa. L’operazione è andata bene ma l’artista, vero nome Nicola Macció, resta in coma farmacologico e i medici si mantengono cauti su qualunque prognosi.

Sui social vanno avanti da ore i messaggi di speranza e preghiera dei suoi tanti fan. Perrino, da anni tra i protagonisti della scena musicale sarda, continua a lottare nella Rianimazione del Brotzu.