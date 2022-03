Cagliari, internet gratis nelle vie dello shopping e altre 100 telecamere contro vandali e cafoni dei rifiuti

Una svolta tecnologica per la città: wi fi nelle zone dello shopping e in quelle maggiormente frequentate dai turisti, altre 100 videocamere per colpire vandali e “caddozzi” dei rifiuti e sensori per rilevare dai sensibili della città (assembramenti, numero di auto, qualità dell’aria, vento, ecc) per permettere all’amministrazione una programmazione degli interventi più puntuale ed efficace.

“Il Comune di Cagliari guarda al futuro e in collaborazione con Fastweb avvia l’implementazione di una infrastruttura tra le più innovative in Italia”, spiega l’assessore all’Innovazione tecnologica Alessandro Guarracino, “che contribuirà a rendere la città sempre più digitale, sicura e attenta all’ambiente. I lavori prenderanno il via nelle prossime settimane e verranno completati entro il 2023”.

Nel corso dei prossimi mesi il Comune avvierà l’ampliamento e l’ammodernamento del sistema di videosorveglianza attualmente in uso. Saranno monitorate le aree accanto alle scuole e le zone più calde della movida. Il presidio sempre più capillare del territorio contribuirà infatti ad aumentare il livello di sicurezza per i cittadini e a preservare il decoro urbano contrastando per esempio gli atti vandalici, controllo movida e il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

A rendere Cagliari una città ancora più digitale e connessa sarà anche l’ulteriore ampliamento del sistema Wi-Fi. Il sistema Free Wi-Fi Cagliari, la rete wireless cittadina per l’accesso gratuito in mobilità alla rete pubblica Internet attualmente attiva, verrà esteso anche ai parchi cittadini, alcune aree del centro storico fino ad oggi non ancora coperte e a una parte degli edifici comunali sedi di istituti scolastici. Per l’installazione delle videocamere, dei punti di accesso Wi-Fi e dei sensori intelligenti di rilevamento del clima verranno utilizzate, qualora possibile, le palificazioni già esistenti, come per esempio i semafori e i pali dell’illuminazione pubblica, riducendo ulteriormente l’impatto per i cittadini.

“In questo momento storico – afferma Paolo Truzzu Sindaco di Cagliari – abbiamo acquisito la consapevolezza che la crescita di una città passa soprattutto per il miglioramento della qualità della vita attraverso tutela ambientale e sicurezza. Il programma avviato con Fastweb ci permetterà di ottenere informazioni puntuali e oggettive grazie alle quali prendere le giuste decisioni per il bene e la salute dei cittadini”. “Siamo orgogliosi di affiancare il Comune di Cagliari nella realizzazione di un progetto così ambizioso e che siamo certi contribuirà a proiettare la città nel futuro” ha dichiarato Onofrio Pecorella, Head of Local Government Sales di Fastweb. “Il digitale offre infatti enormi possibilità nello sviluppo di nuovi servizi e di nuove applicazioni in grado di migliorare la vita di tutti i cittadini”.

Grazie all’ottenimento dei fondi React-Eu per la coesione e lo sviluppo territoriale il Comune di Cagliari realizzerà infatti una piattaforma digitale intelligente che raccoglierà tutti i dati e i flussi delle immagini provenienti dal territorio. In particolare la piattaforma implementata da Fastweb collegherà in un unico sistema centralizzato in Cloud tutti i punti di accesso per il wi-fi, le videocamere e i sensori IoT per il monitoraggio del microclima urbano con l’obiettivo di raccogliere informazioni sempre più dettagliate per poter studiare nuove soluzioni per la città.

Attraverso l’installazione di sensori intelligenti in grado di rilevare le variazioni di temperatura, di umidità, di pressione atmosferica e della qualità dell’aria sarà possibile raccogliere dati utili per studiare il fenomeno delle cosiddette “isole di calore”, ovvero di quelle zone delle città dove la temperatura risulta più alta rispetto al circondario rurale a causa delle attività dell’uomo e della densità degli edifici urbani, creando così conseguenze sulla salute e in generale sulla qualità della vita dei cittadini. Tutti i dati provenienti dalle reti di monitoraggio diffuse sul territorio saranno raccolti da una “Control Room”. Il Comune e l’Università di Cagliari, nell’ambito di un accordo recentemente sottoscritto anche in relazione alla sperimentazione di nuove tecnologie, condivideranno l’analisi dei dati raccolti e le ricerche finalizzate all’attuazione di strategie per l’adattamento ai cambiamenti climatici e l’efficientamento energetico