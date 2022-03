Cagliari, spaccio di droga al Cep: 55enne arrestato dalla polizia

Cagliari, i Falchi arrestano nel quartiere del CEP un 55enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, a Cagliari, i “Falchi” della Squadra Mobile hanno proceduto all’arresto di un 55enne disoccupato, pregiudicato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Da qualche giorno i poliziotti avevano posto sotto osservazione l’abitazione dell’uomo, già conosciuto dagli operatori poiché responsabile di episodi analoghi e nel pomeriggio di ieri lo hanno sottoposto a perquisizione personale, estesa anche all’appartamento di residenza e rinvenendo, occultati in un contenitore in plastica, circa 4 gr. di eroina, 2 grammi di hashish e 4 grammi di marijuana.

E’ stata sequestrata anche la somma contante di 160 euro ritenuta provento delle cessioni di droga e l’occorrente per il confezionamento delle dosi.

L’uomo è stato tratto in arresto e, dopo la redazione degli atti, d’intesa con il P.M. di turno, accompagnato presso il proprio domicilio a Cagliari in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.