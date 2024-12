Cagliari-Inter, entrambe a caccia di punti, ma occhio al mercato.

Cagliari Inter è in programma sabato 28 dicembre alle ore 18, e i nerazzurri dovranno vincere per rimanere attaccati all’Atalanta, attuale capolista del campionato. La partita in meno, da recuperare, contro la Fiorentina pone la formazione allenata da Simone Inzaghi in situazione di svantaggio. I rossoblù allenati da Davide Nicola, invece rischiano di dover fare a meno di Yerry Mina a causa di un problema fisico , cercano punti preziosi in chiave salvezza e per farlo si affideranno al calore del pubblico della Unipol Domus. Un match insidioso, che l’Inter non dovrà far l’errore di sottovalutare.

Osservando i precedenti tra le due squadre in Serie A possiamo notare una netta supremazia dell’Inter, con 43 vittorie totali. I pareggi raggiungono quota 29, mentre i successi sardi sono soltanto 14.

Parlando invece dei i precedenti di Davide Nicola contro l’Inter emerge un clamoroso dato: su 10 incroci non è mai uscito un pareggio.

Il Cagliari intanto si proietta già verso il mercato di Gennaio. Oltre ai colpi in entrata ,come Caprile o Terracciano, si parla anche di possibili uscite. Per esempio il difensore polacco Wieteska che è stato utilizzato poco dal tecnico rossoblù. Per lui ci sarebbero sirene spagnole, ovvero quelle del Real Valladolid, potrebbe anche lasciare a gennaio con l’apertura del mercato invernale. Con il club sardo ha un contratto che lo lega fino al 30 giugno 2027.

Poi Zappa; uno dei giocatori più chiacchierati dell’ultimo periodo, ha riscosso l’interesse Bologna e Roma.Claudio Ranieri apprezza le sue qualità di sprinter per cui un suo approdo nella capitale non è da escludere. Vista anche la situazione in casa giallorossa sulle fasce, c’è la necessità di un giocatore che prenda possesso su quella destra.