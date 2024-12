Burcei: cittadinanza onoraria a Mauro Trogu, legale di Beniamino Zuncheddu scarcerato dopo 33 anni vissuti in cella ingiustamente

Domani, venerdì 27 Dicembre, presso la sala consiliare del comune di Burcei, il primo cittadino, Simone Monni, conferirà la cittadinanza onoraria all’avvocato Mauro Trogu, legale di Beniamino Zuncheddu. L’ex allevatore era stato arrestato con l’accusa di triplice omicidio, avvenuto a Sinnai nel gennaio del 1991. Dopo ben 33 anni di ingiusta detenzione, in cui Zuncheddu si è sempre dichiarato innocente, un anno fa la sua scarcerazione in seguito alla revisione del processo che si è colusa a Roma. Una lunga battaglia legale in cui Mario Trogu, avvocato difensore è sempre rimasto al fianco del suo assistito, battendosi per la scarcerazione. Da qui la decisione dell’amministrazione comunale di premiare l’impegno e la dedizione svolta da parte del legale nei confronti di Beniamino Zuncheddu, vittima di uno dei più grandi errori giudiziari.