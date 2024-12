Elmas piange Gianluca Cara, storico giardiniere del Comune e grande amante dei pappagalli. Non era una persona qualsiasi, Gianluca: aveva una sensibilità immensa per le persone e per i suoi grandi amici animali, vendeva pappagalli di ogni tipo: Dagli inseparabili ai cenerini, li amava e li faceva crescere, e tanti ne regalava agli amici. Ora non c’è più il suo sorriso, il suo aspetto solo apparentemente burbero, quel volto sornione dalla battuta sempre pronta. Sono decine gli amici che lo omaggiano sulla sua bacheca Fb dove era sempre attivo, il suo cuore ha cessato di battere nelle scorse ore. Lo rimpiangono in tanti, Gianluca Cara è uno di quelli che ci amerà davvero.

Con grande dedizione si impegnava per la cura del verde urbano a Elmas, dove era una piccola istituzione. “Ciao Luca, sarai sempre nei nostri cuori”, gli scrivono in tanti. E in tanti non lo dimenticheranno. Il grande amore per la moto, il suo bimbo, le sue scommesse nella vita, alcune vinte, altre perse, ma sempre combattendo. Era una roccia, Gianluca. Le sue piante, le tante voliere in giardino piene dei suoi adorati uccelli. Non sarebbe mai potuto stare senza il suo cinguettio, che adesso sente tra gli angeli.