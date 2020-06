Cagliari, incidente sull’asse mediano: traffico interrotto e deviato in via dei Carroz. La comunicazione della Polizia Municipale. Causa veicoli che ingombrano la carreggiata a seguito di incidente stradale, sull’asse mediano di scorrimento in direzione SS 131 dir all’altezza del cavalcavia con la via Santa Maria Chiara, traffico interrotto con deviazione momentanea del flusso veicolare verso la via dei Carroz