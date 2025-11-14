Grave incidente stradale in viale Monastir: diversi veicoli coinvolti, feriti anche alcuni bimbi, uno dei quali è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il pauroso sinistro si è verificato questa sera all’uscita della città, una macchina si è capovolta e altre tre sono coinvolte nello scontro. Diversi i feriti che sono stati trasferiti nei nosocomi della città. Sul posto stanno operando le forze dell’ordine. Disagi per chi è in viaggio, si registra una lunga fila di auto incolonnate in attesa di transitare.