Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 15 Novembre
Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 15°C. I venti saranno deboli al mattino e e provenienti da Nord, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza serena con addensamenti pomeridiani. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 15°C. I venti saranno tesi e provenienti da Sudovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 14°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sudovest, al pomeriggio da Ovest-Sudovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest. Sarà dunque un sabato in prevalenza sereno, con temperature che raggiungeranno massime di 24°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba