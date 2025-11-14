Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 15 Novembre

Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 4 ° C e la minima di 1 5 °C. I venti saranno deboli al mattino e e provenienti da Nord , moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest . Il mare sarà poco mosso. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza serena con addensamenti pomeridiani . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 2 °C e la minima di 1 5 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Sudovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristan o la giornata sarà in prevalenza serena . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 3 ° C e la minima di 1 4 ° C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sudov est, al pomeriggio da Ovest-Sudov est . Il m are sarà poco moss o . A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 1 ° C e la minima di 1 3 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Ov est, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest . Sarà dunque un sabato in prevalenza sereno , con temper ature che raggiungeranno massime di 2 4 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba