Cagliari, incidente choc in via Paoli: si ribalta la Lancia di una 70enne, tre donne in ospedale

Incidente stradale questa mattina in centro. Una lancia Ypsilon condotta da una 70enne di Cagliari e una Ford foresta guidata da una 50enne cagliaritana, percorrevano la via Paoli provenienti da piazza San Benedetto. Per cause ancora in fase di accertamento c’è stato lo scontro. La Lancia ypsilon a causa dell’urto si è rovesciata sulla fiancata destra. La sua conducente è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata con assegnato codice giallo al PS dell’ospedale Marino. Anche la conducente della Ford fiesta con la sua passeggera sono state soccorse e trasportate in ambulanza con assegnato codice verde sempre al pronto soccorso dell’ospedale Marino. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.