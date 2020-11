Cagliari, incidente choc in via della Pineta: investita una famiglia intera sulle strisce, gravissimi mamma papà e un bambino di sei anni. Incidente stradale in serata nella via della Pineta. Un’autovettura guidata da un 51enne di Quartu Sant’Elena proveniente dal Poetto e diretta verso centro città, all’altezza della gelateria Fresca Voglia, ha investito tre pedoni che attraversavano la strada sulle strisce pedonali. I pedoni investiti fanno tutti parte della stessa famiglia: si tratta di un uomo una donna e un bambino di 6 anni. Il conducente nell’immediatezza del sinistro si è dato alla fuga in direzione centro città ma è stato poi inseguito da un automobilista di passaggio che lo ha bloccato e convinto a ritornare sul luogo del sinistro. I pedoni investiti sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice rosso. La più grave è la mamma. Sul posto per i rilievi e per gli atti conseguenti la Polizia Locale di Cagliari