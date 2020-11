Conte, ultime ipotesi sul nuovo Dpcm: coprifuoco nazionale alle 18 o alle 20, nelle aree a rischio ristoranti ko anche a pranzo

Conte, le ultime ipotesi sul nuovo Dpcm: coprifuoco nazionale alle 18 o alle 20, nelle aree a rischio ristoranti e bar ko anche a pranzo. Si susseguono le riunioni, tutto dipenderà dal codice Rt: dove è alto, didattica a distanza sin dalla seconda media e ristoranti chiusi anche a pranzo. Il decreto slitta a domani, il coprifuoco sembra riguadagnare posizioni: saracinesche giù dalle 18 o dalle 20 in tutta Italia, e autocertificazioni per i pochi che potranno spostarsi per lavoro o per motivi di salute. Ovviamente col coprifuoco chiuderanno a quell’ora anche tutti i negozi, tranne le farmacie e gli alimentari. Il Cts suggerisce la chiusura alle 18 su tutto il territorio nazionale, mentre il governo preferirebbe una chiusura anche alle 21 nelle zone meno a rischio.

Stop allo spostamento tra regioni, centri commerciali sicuramente chiusi nel weekend, confermato il blocco delle palestre:la nuova stretta diventerà praticamente quasi un lockdown totale nelle aree con un indice Rt alto, al momento le maggiori indiziate sono Lombardia, Calabria e Piemonte. La Sardegna ha un indice Rt a 1,04 secondo gli ultimi dati di venerdì, dunque non è tra quelle più in pericolo. Ma potrebbe subire come tutte il coprifuoco nazionale. Ci si potrà spostare dalla Sardegna in altre regioni solo per comprovati motivi di lavoro o sanitari, se nel nuovo Dpcm di martedì sarà confermato il blocco. Secondo le ultime indiscrezioni, anche i musei italiani vanno verso la chiusura.