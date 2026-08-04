Villaputzu perde una delle figure di spicco, amata da tutta la comunità. Si è spento a soli 60 anni Raffaele Greco, ex sottufficiale dell’Aeronautica Militare “che ha dedicato una parte importante della propria vita al servizio dello Stato, svolgendo il proprio ruolo con rigore, responsabilità e senso del dovere.

Conclusa la carriera in divisa, ha continuato a mettere le proprie competenze e la propria generosità al servizio della comunità e del territorio”, si legge nel ricordo che il Comune di Villaputzu ha voluto dedicargli.

“Lo ricordiamo in prima linea durante le emergenze estive, con la divisa operativa dell’AVOCC Villaputzu, sempre pronto a intervenire per proteggere la nostra terra dagli incendi e a trasmettere esperienza, attenzione e spirito di servizio ai volontari più giovani.

La sua presenza discreta, la disponibilità verso gli altri e il profondo senso civico hanno rappresentato un esempio autentico di impegno e amore per la propria comunità.

Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale e i dipendenti del Comune esprimono le più sentite condoglianze ai familiari, agli amici, ai colleghi dell’Aeronautica Militare e a tutti i compagni della Protezione Civile e del volontariato.

Villaputzu saluta con affetto e riconoscenza un uomo che ha scelto di servire, proteggere e aiutare gli altri.

Ciao Raffaele. La tua comunità conserverà il ricordo del tuo esempio.”

“Oggi per noi è un giorno triste. Ci ha lasciato Raffaele Greco amico fraterno del G.S. San Vito e protagonista indiscusso della sagra del Pescatore. Ai familiari giungano le nostre più sentite condoglianze”, il messaggio della G.S. calcio San Vito.