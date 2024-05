Cagliari, in spiaggia senza chiavi e zaino: in arrivo altri 10 depositi per bagagli al Poetto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Altri dieci depositi per i bagnanti che vogliono godersi il sole e il mare al Poetto senza chiavi o oggetti personali, oppure vogliono lasciare borse e zaini al sicuro o il telefonino in carica. Il Comune di Cagliari, che ritiene che sia di interesse collettivo poter disporre di un tale servizio per bagnanti, sportivi e turisti che frequentano la spiaggia, ha avviato la procedura per la manifestazione di interesse per concessione di suolo pubblico per l’installazione di dieci depositi per piccoli bagagli nel lungomare Poetto.

La concessione avrà per una durata di 6 anni rinnovabile per altri 6 anni. Dall’agosto scorso è operativo Baggy Poetto: il servizio all’aperto attivo H 24 sul lungomare al civico 128, davanti ai chioschi Le Palmette e Otium. Una struttura fissa autoalimentata con pannelli solari, sicura (è videosorvegliata con collegamento H24 alla centrale operativa) disponibile tutti i giorni 24 ore su 24.

I turisti, gli ospiti delle strutture ricettive, i bagnanti, gli sportivi, i passanti e chiunque transiti sul lungomare possono lasciare in deposito: il telefono in ricarica, le chiavi, i propri oggetti personali zaini e borse. Il servizio è a pagamento: “In promo la prima ora costa solo 50 centesimi”.