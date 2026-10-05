Da zona rossa a Villaggio di Natale: Piazza del Carmine si prepara a diventare uno dei nuovi poli del Natale cagliaritano. Dal primo dicembre all’Epifania, accanto ai tradizionali mercatini di piazza Yenne e corso Vittorio Emanuele II, arriverà un Villaggio di Natale con 40 casette, una pista di pattinaggio, un’area giochi e uno spazio per la somministrazione di cibo e bevande.

L’obiettivo dell’amministrazione è riportare nel centro storico cittadini e visitatori, puntando anche sul rilancio di piazza del Carmine. “Vogliamo che chi si è allontanato per un motivo o per un altro possa tornare nel centro storico”, ha spiegato l’assessore allo Sviluppo economico e ai settori produttivi Carlo Serra, presentando il programma della decima edizione delle iniziative natalizie.

In tutto saranno 80 le casette distribuite tra le tre aree: 40 tra piazza Yenne e corso Vittorio Emanuele II e altre 40 in piazza del Carmine. Il calendario completo degli eventi sarà presentato nelle prossime settimane, ma l’amministrazione ha già definito le principali location. L’organizzazione è affidata al Centro commerciale naturale di corso Vittorio Emanuele II e piazza Yenne, che ha ottenuto l’affidamento triennale fino al 2028.

A sostenere le iniziative ci saranno anche CTM ed Ente Fiera. Il trasporto pubblico metterà a disposizione, con costi a carico del Comune e quindi gratuitamente per gli utenti, due navette circolari tra piazza Yenne e San Benedetto. I mezzi partiranno ogni 20 minuti nei giorni di apertura dei mercatini, dalle 9 alle 15 e dalle 16.30 alle 20.30.

Fino all’Epifania sarà inoltre aperta la Fiera Natale, giunta alla 44ª edizione. Grazie al contributo della Regione, l’appuntamento si presenterà non solo come mercatino, ma come spazio dedicato alla promozione dei territori e alle famiglie, con ingresso e attività gratuiti.