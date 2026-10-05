E’ scomparsa nel nulla, non lasciando alcuna traccia, intorno alle 7.30 del mattino a Su Planu: Sophie ha solo 11 anni e non dà notizie di sé alla famiglia ormai da ore. Da qui l’accorato appello a tutti quelli che dovessero vederla o avere qualche notizia: “Aiutateci a ritrovarla”, dice la sorella Arianna.

Sophie era uscita come ogni mattina dalla sua casa in via Cavalcanti per raggiungere le vicine scuole scuole, sono praticamente di fronte. Ma da allora Sophie non dà sue notizie: telefono spento e grande angoscia della famiglia. Sophie è alta 1 metro e 55 centimetri, ha la carnagione scura e i capelli castani e lisci: è uscita di casa con addosso jeans e una maglietta bianca.

Chiunque abbia notizie e segnalazioni può chiamare il padre della ragazza ai numeri 3313824870 e 3339648995.