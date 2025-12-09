La consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Stefania Loi, ha raccontato sui social un episodio che l’ha vista coinvolta nel pomeriggio di ieri mentre si trovava alla guida nei pressi del Cavalluccio Marino. Secondo quanto riferito, quattro ragazzi le sarebbero improvvisamente comparsi davanti all’auto, mettendo in atto un comportamento che Lei stessa ha definito “assurdo e pericoloso”.

Loi ha spiegato che uno dei giovani avrebbe spinto una ragazza verso il veicolo, tirandola indietro all’ultimo momento, mentre la stessa ragazza avrebbe poi ricambiato il gesto, spingendo il compagno verso il cofano dell’auto. Un comportamento che la consigliera ha descritto come una sorta di “roulette russa versione low-cost”.

La scena, racconta, l’ha lasciata sgomenta:

«E io lì, al volante, a chiedermi: ma siete scemi di brutto? Che gioco del cavolo sarebbe questo? Prove generali per finire all’obitorio? Una sfida TikTok per selezione naturale?».

Loi ha voluto sottolineare con forza la gravità del gesto, evidenziando come simili bravate possano mettere a rischio non solo l’incolumità dei giovani stessi, ma anche quella degli automobilisti che si trovano a dover reagire a comportamenti imprevedibili in strada.

«È pericoloso. Per voi, certo. Ma anche per me. Per chi guida», ha aggiunto, precisando che nessuno dovrebbe ritrovarsi coinvolto in un “caso di cronaca” a causa di imprudenze altrui.

La consigliera ha concluso il proprio sfogo definendosi “cruda e indignata”, ma convinta della necessità di richiamare l’attenzione su episodi che, a suo avviso, non possono essere ignorati.

Le autorità locali non hanno finora rilasciato dichiarazioni sull’accaduto, ma il racconto della consigliera ha riacceso il dibattito sui comportamenti a rischio tra i più giovani.