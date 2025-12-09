Dolore e sgomento per la tragica morte di Ignazio Floris avvenuta questo pomeriggio lungo la ss387: viaggiava a bordo di una Polo quando il mezzo ha impattato frontalmente con un altro veicolo. Per l’uomo di Dolianova, cuoco nel noto ristorante Antica Cagliari e allenatore stimato, niente è stato possibile fare. Rimane il dolore per la scomparsa di una persona ben nota in tutto il territorio anche per la passione che esprimeva attraverso il suo lavoro. Tanti i messaggi che in queste ore si susseguono sui social: “Non è stato bello sapere che eri tu, uomo forte che da giovane allenatore del Jolly voleva sempre il massimo dai suoi ragazzi. Ed eri il massimo e lo hai dimostrato. Chef di classe, tue le performance di alcuni locali blasonati della provincia. Non ho parole, non le trovo. Trovo solo il ricordo di una persona che sapeva dare la giusta carica alle persone, una persona positiva, mai scontato, un vincente” si legge in un gruppo dedicato al paese.

Anche il ristorante dove lavorava gli ha dedicato un post: “ Il tuo sorriso rimarrà per sempre nei nostri ricordi. Ciao Ignazio”