Il traffico in Via Roma è ormai un problema quotidiano, intensificato dai lavori in corso che stanno creando veri e propri ingorghi. A segnalare la situazione è una cittadina, Luisa L.: “Ieri mi trovavo a passare nella nuova Piazza Matteotti restaurata, bella ma… facendo una foto panoramica salta subito all’occhio la lunghissima fila di autobus ferma dall’incrocio con il Largo Carlo Felice a proseguire per tutta la via Roma fino alla stazione dei treni”, racconta. Il problema nasce dall’incrocio già congestionato, reso ancora più critico dall’avanzamento dei lavori in Via Roma, che ha portato alla chiusura della strada fino a quasi metà incrocio. Il risultato è un blocco pressoché costante, in particolare per gli autobus.

“Se ci si ferma qualche minuto ad osservare, si può notare che gli autobus provenienti da Piazza Matteotti (che devono percorrere la corsia centrale di Via Roma) si trovano quasi sempre bloccati per via delle auto ferme al semaforo e non hanno abbastanza spazio per poter passare finché l’incrocio non risulta quasi completamente libero”, spiega. “Tutto ciò fa sì che scattano ripetutamente i semafori verdi per le auto che però non possono transitare per via degli autobus fermi precedentemente nell’incrocio creando dei veri e propri blocchi anche allo scattare del verde”. Luisa, avanza quindi una proposta per migliorare la situazione: “Non sarebbe possibile fare arretrare di qualche metro il cantiere in modo da non occupare il passaggio degli autobus? Oppure creare una rotatoria provvisoria in modo da non tenere fermo il traffico in un punto così nevralgico?”. Una richiesta di buon senso che molti automobilisti e pendolari probabilmente condividono. Resta ora da vedere se le autorità prenderanno provvedimenti per alleviare il disagio.