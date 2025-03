Ciao ciao mercato di San Benedetto, l’ultimo ciak prima dei lavori che dureranno anni: “Qui c’è tutta la nostra vita”. Momenti di grande commozione questa mattina per l’ultimo giorno prima del trasferimento del mercato di San Benedetto, che tra 18 giorni si sposterà in piazza Nazzari per almeno due anni. Lacrime, rabbia, delusione e aspettative in un cocktail di emozioni per chi da decenni ospita questi box servendo i tanti cittadini letteralmente affezionati a una struttura storica che ormai sente molto il peso del tempo. Il mercato che verrà non avrà più i parcheggi esterni, non avrà i ristoranti come nel bellissimo San Lorenzo di Firenze, ci sarà un bel restyling ma al momento è un progetto del quale nessuno si è innamorato. tante sono le incognite, a cominciare dal fatto che per quasi tre settimane gli operatori non potranno lavorare. (foto Gianfranco Deidda)