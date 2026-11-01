Un lavoro bellissimo, delicato e impegnativo svolto con passione per 35 anni. Una vita dedicata ai più piccoli, quella del direttore della Pediatria del Brotzu di Cagliari Giuseppe Masnata, che oggi va ufficialmente in pensione a 68 anni.

“Nuove rotte, lo stesso impegno”, scrive Masnata sui social.

“Oggi, 1° novembre, si conclude il mio percorso ospedaliero all’ARNAS Brotzu di Cagliari e inizia una nuova fase della mia vita.

Lascio l’ospedale con un po’ di emozione e tanta gratitudine verso i colleghi, i piccoli pazienti e le loro famiglie, con cui ho condiviso tanti anni di lavoro e di vita.

La pensione, però, non è un punto di arrivo, ma un’occasione per dedicarmi con più libertà a ciò che continua ad appassionarmi: l’attività clinica, la ricerca e l’impegno per la salute e i diritti dei bambini, in Sardegna e oltre.

Cambiano le rotte, ma non la direzione”.