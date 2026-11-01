Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 4 sulla Statale 195 al bivio per Chia, vicino Domus De Maria.

Per cause in corso di accertamento, un uomo ha perso il controllo della sua auto ed è uscito fuori strada. La vettura si è poi ribaltata tra la vegetazione.

Il conducente è stato soccorso e trasferito in ospedale in codice rosso dal personale sanitario del Servizio Territoriale di Emergenza.

Fortunatamente, dai primi accertamenti non risulterebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la squadra del Distaccamento Cittadino con sede al Porto di Cagliari. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a delimitare l’area e a mettere in sicurezza il veicolo e la sede stradale.

Presenti sul posto le Forze dell’Ordine competenti per effettuare gli accertamenti e i rilievi di legge.