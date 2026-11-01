Un anno terribile il 2026, un altro prezioso rapace, una femmina di Falco pellegrino è stato sparato.

Ritrovata e soccorsa lunedì, era arrivata nel Centro Fauna Selvatica di Forestas in condizioni gravissime per la fucilata. Purtroppo non c’è stato niente da fare, l’ala destra era devastata.

“Il nostro veterinario ha tentato tutte le cure, poi ha dovuto praticare l’eutanasia della povera rapace, irrecuperabile e sofferente” spiega Sardegna Foreste.

“Il falco compare anche nella Carta de Logu (art.87 – De Astores ): Eleonora d’Arborea era stata la prima regnante europea (e forse al mondo) ad aver decretato la protezione dei falchi.

Chissà cosa avrebbe detto, Eleonora, oggi”.