Cagliari, il Covid strangola i locali food: “C’è chi ha dovuto chiudere anche in piazza Garibaldi”

Mosè Corso ristoratore e presidente dell’associazione dei commercianti di piazza Garibaldi a Radio CASTEDDU: “Durante la prima notte di zona rossa la città è deserta come la piazza, le persone purtroppo sono anche impaurite, si vedrà magari i prossimi giorni.

Con l’asporto e le piattaforme delivery qualcosa si è mosso, sono arrivati ordini e molte persone si sono organizzate, ma due settimane di zona rossa non sono poche, soprattutto dopo gli altri mesi che ci sono stati antecedentemente. Occorrono gli aiuti, i ristori: molti si lamentano perché non hanno ancora riaperto da gennaio e in piazza Garibaldi alcuni hanno chiuso definitivamente. Sono attività sempre sul food: c’è da considerare che molti hanno affitti da pagare e in piazza Garibaldi non sono leggeri”.

Risentite qui l’intervista a Mosè Corso del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU