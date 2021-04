Virus, un alunno positivo: l’Alberghiero di Monserrato sbarrato sino al 18 aprile

Monserrato – Caso covid-19 all’alberghiero: il sindaco Tomaso Locci dispone la chiusura temporanea dell’istituto dal 13 al 18 aprile. L’Ats ha segnalato la positività al Covid-19, per nuova variante, di un soggetto frequentante la scuola secondaria di secondo grado dell’Istituto Professionale Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Antonio Gramsci “ situato in via Decio Mure e la necessità di sospensione di tutte le attività in presenza, comprese quelle dei laboratori didattici, in attesa dei risultati delle indagini epidemiologiche che interesseranno studenti, docenti e collaboratori.