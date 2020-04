Cagliari, il Coronavirus non ferma gli incivili dei rifiuti: “A Villanova immondezzaio a cielo aperto”

Le restrizioni imposte dal Governo per cercare di contenere l’emergenza Coronavirus? Vengono aggirate, senza nessuna fatica, dagli incivili dei rifiuti. A farne le spese, a Cagliari, sono soprattutto le zone del mercato di San Benedetto e il rione di Villanova. Eccole, le foto della vergogna postate su Facebook e inviate da alcuni lettori alla nostra redazione. Sacchi puzzolenti abbandonati in via Sulis per la gioia dei piccioni, come testimoniano gli scatti realizzati da Giuseppe Vacca: “Il caddozzo non va in quarantena”, questo il triste commento a corredo delle immagini. Un altro residente disgustato dal comportamento, incivile, di qualche cagliaritano, è Andrea Serra: “Scalette di piazza Marghinotti che collegano via Sulis. A quanto pare non basta il grave problema che sta affrontando la nostra bella città, gli incivili si approfittano ancora di più delle vie semideserte. È un immondezzaio a cielo aperto, per fortuna il ristorante che c’è nella strada ha chiuso, proprio in quello spazio metteva sempre i tavolini”.