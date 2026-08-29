Fine agosto da bollino rosso nello scalo di Elmas, dove il rientro dei vacanzieri sta provocando forti rallentamenti nelle aree delle partenze

Il controesodo entra nel vivo e l’aeroporto di Cagliari-Elmas si trova a fare i conti con una nuova giornata di forte affluenza. Nelle aree dello scalo dedicate alle partenze si registrano lunghe code ai varchi e tempi di attesa che, con il passare delle ore, diventano sempre più consistenti.

È uno degli effetti dell’ultimo grande movimento di viaggiatori dell’estate. In questo fine settimana, che coincide di fatto con la chiusura della stagione turistica di agosto, migliaia di persone stanno lasciando la Sardegna per fare ritorno nelle città di residenza. Un esodo che sta mettendo sotto pressione gli aeroporti dell’Isola, alle prese con un volume di passeggeri particolarmente elevato.

A Cagliari le criticità non sono una novità di queste ultime ore. Già nei giorni precedenti erano state segnalate file molto lunghe nelle zone delle partenze, con rallentamenti nelle procedure necessarie per raggiungere i gate e completare l’imbarco.

Il quadro diventa ancora più complesso proprio negli ultimi giorni di agosto, quando alla consueta concentrazione delle partenze si aggiunge la necessità, per molti passeggeri, di trovare posto sui voli disponibili. La domanda elevata rende infatti più difficile distribuire il flusso dei viaggiatori e contribuisce ad aumentare la pressione sullo scalo.

Per chi è in partenza, il consiglio resta quello di arrivare in aeroporto con largo anticipo rispetto all’orario previsto per il volo, considerando possibili rallentamenti nelle diverse fasi del percorso, dai controlli fino all’accesso alle aree di imbarco.

Il controesodo rappresenta ogni anno uno dei momenti più delicati per la mobilità aerea della Sardegna. Dopo settimane caratterizzate da un intenso traffico turistico, gli ultimi giorni di agosto concentrano in pochi giorni un numero elevato di partenze, mettendo a dura prova la capacità degli scali di assorbire contemporaneamente grandi quantità di passeggeri.