“Ho visto Claudio entrare in casa dei genitori, in via Ghibli a Cagliari, la mattina del 5 gennaio”: la testimonianza di una donna ha incastrato Claudio Gulisano, 44 anni, figlio minore di Luigi e Marisa Dessì, portato in carcere nella notte per l’omicidio dei genitori. Lui, Claudio, aveva sempre negato di essere andato a casa dei genitori il 5 dicembre, la mattina in cui furono trovati morti. La testimonianza della donna è stata decisiva per l’esito delle indagini, ma non solo quella: dagli accertamenti degli investigatori è emerso infatti che Claudio aveva molti debiti e gravi problemi economici causati dal fallimento di un market che i genitori, proprietari di sei appartamenti in città, gli avevano regalato. Fra gli elementi al vaglio anche alcuni bonifici in suo favore che potrebbero essere stati disposti quando i genitori erano già morti.