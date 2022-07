Cagliari, trovato in possesso di 15 dosi di hashish: pregiudicato somalo arrestato in via Baylle

Trovato in possesso di 15 dosi di marijuana. Giovane somalo arrestato in via Baylle. Oggi alle 5.30, i Carabinieri della Stazione di Stampace, durante un servizio di prevenzione predisposto nel quartiere Marina, hanno proceduto al controllo di due giovani somali un 22enne e un 23enne, entrambi gravati da pregiudizi di polizia, che transitavano con atteggiamento sospetto in via Baylle.

All’esito della perquisizione il 22enne veniva trovato in possesso di 15 dosi di sostanza stupefacente tipo hashish confezionate singolarmente per un peso complessivo di 21 e 115 grammi di marijuana, di un telefono cellulare, tutto sottoposto a sequestro. Il giovane, tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nella mattinata odierna, su disposizione del pm di turno verrà sottoposto a processo per direttissima dinanzi al Tribunale di Cagliari.