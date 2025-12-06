Cagliari, grave incidente a Mulinu Becciu: tre veicoli coinvolti in Via Piero della Francesca

Cagliari – Brutto incidente questa mattina, poco prima delle 14, in Via Piero della Francesca, una delle arterie principali del quartiere Mulinu Becciu e spesso caratterizzata da traffico intenso. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre vetture: una Ford, una Smart e un mezzo pubblico (indicato dai primi testimoni come un pullman o comunque un veicolo da trasporto passeggeri).

Secondo le prime ricostruzioni, la situazione più grave riguarda la conducente della Smart, una giovane rimasta ferita in modo serio dopo che l’auto è finita fuori strada, tra il marciapiede e una zona erbosa. Sul posto sono intervenuti immediatamente un’ambulanza del 118, i carabinieri e la Polizia Municipale di Cagliari, che hanno soccorso la ragazza e avviato i rilievi per chiarire con precisione la dinamica.

La possibile dinamica

Un testimone presente sulla scena ha riferito che poco prima dell’impatto sarebbe stato coinvolto – direttamente o indirettamente – un pullman in transito. Un automobilista, forse impaziente o intento in una manovra di sorpasso, avrebbe tentato di superare il mezzo pesante in un momento non sicuro. Nel frattempo, da direzione opposta sopraggiungeva un’altra auto. Nel tentativo di evitare la collisione frontale, chi stava sorpassando (o chi seguiva il pullman) avrebbe frenato o sterzato bruscamente, generando la perdita di controllo e il successivo impatto. Una delle vetture è così finita fuori carreggiata, causando il ferimento grave della giovane conducente.

La ricostruzione resta comunque al vaglio delle autorità, che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando la scena per definire con esattezza la sequenza dei fatti.

Una zona già nota per incidenti

Via Piero della Francesca e, più in generale, l’area di Mulinu Becciu, non è nuova a episodi simili. Negli ultimi anni si sono registrati investimenti di pedoni, tamponamenti e scontri tra auto e scooter, anche in prossimità del centro commerciale “I Mulini”.

Nonostante il quartiere sia considerato residenziale e periferico, il traffico risulta particolarmente intenso, con una convivenza complessa tra auto private, mezzi pubblici e attraversamenti pedonali.

Accertamenti in corso

La presenza congiunta di 118, carabinieri e Polizia Municipale conferma la gravità del sinistro. La giovane ferita è stata trasportata d’urgenza per le cure necessarie, mentre la strada è stata parzialmente limitata al traffico per permettere gli accertamenti.

Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per verificare eventuali responsabilità e ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.