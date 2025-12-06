Dramma nella notte a Rignano Flaminio. Un ragazzo di soli 15 anni, Federico Brio, originario di Faleria, è stato travolto e ucciso da un’auto.

La dinamica della tragedia è ancora da chiarire: stando a quanto emerso il giovane si trovava in compagnia di amici quando è avvenuto l’incidente.

Alla guida del mezzo un ragazzo di 19 anni, già identificato è sottoposto ai test di rito. A nulla sono valsi gli sforzi dei soccorsi per salvare la vita al 15enne, morto praticamente sul colpo.Al momento è stato aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio stradale.